Diversas artérias da freguesia do Parque das Nações, em Lisboa, vão estar condicionadas ao trânsito automóvel até 20 de novembro devido ao evento Web Summit 2024, que decorrerá entre segunda e quinta-feira, alertou a PSP.

De acordo com a Polícia de Segurança Pública (PSP), os condicionamentos de trânsito já se verificam desde 21 de outubro e prologar-se-ão até 20 de novembro, com maior incidência a partir de domingo (dia 10) e até 16 de novembro.

Nestes sete dias, a polícia prevê o encerramento da circulação “em toda a Alameda dos Oceanos (condicionada a veículos de emergência no sentido norte/sul entre a rotunda dos Vice-Reis e a Rua Mar da China) e na Avenida do Índico entre a Alameda dos Oceanos e a Avenida Dom João II, onde será garantido o acesso ao parque e a operações de cargas e descargas”.

Também de 10 a 16 de novembro, segundo a PSP, a Rua do Bojador será encerrada à circulação no troço entre a Rotunda do Bojador e a Alameda dos Oceanos e a Avenida da Boa Esperança estará condicionada à circulação entre a rotunda dos Vice-Reis e Hotel Myriad, ficando apenas circulável para viaturas autorizadas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo a PSP, que irá coordenar as alterações à circulação e os desvios de trânsito, todas as vias rodoviárias serão reabertas e repostas, gradualmente, entre 16 e 20 de novembro.

A edição deste ano da Web Summit, conferência dedicada à tecnologia, empreendedorismo e inovação, decorrerá entre 11 e 14 de novembro, nos pavilhões da Altice Arena e da FIL – Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações.

No âmbito do evento, a PSP aconselha os participantes a privilegiarem a utilização de transportes públicos e, se optarem pelo uso de automóvel privado e estacionarem na via pública, devem verificar se deixaram o veículo de forma a permitir a circulação rodoviária de outros automóveis e se o trancaram devidamente e sem valores à vista no seu interior.

“Não ostente ou transporte objetos valiosos, bem como quantias monetárias elevadas; se transportar mochilas ou malas, mantenha-as sempre fechadas e junto à parte frontal do corpo; acate com total disponibilidade as ordens dos polícias, seja um órgão facilitador da ação policial e não comprometa a sua segurança e a dos outros cidadãos; consulte através da ‘APP Web Summit’ a lista de objetos proibidos de portar para o interior do evento” são outras das recomendações da polícia.

Se for necessária a intervenção da polícia, os participantes devem ligar 112, assim como memorizar no telemóvel o número de telefone do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP: 21 765 42 42, acrescenta a PSP.