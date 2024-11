O antigo futebolista português José Garrido morreu este sábado, aos 64 anos, informou o Desportivo de Chaves, um dos clubes que representou e do qual chegou a sair para o Benfica.

“O Grupo Desportivo de Chaves e a respetiva SAD manifestam o seu mais profundo pesar pela morte de José Garrido, antigo jogador do GD Chaves, que faleceu, hoje [este sábado], aos 64 anos, vítima de doença prolongada”, referiu o emblema flaviense.

Garrido, que atuava como defesa central, vestiu, inicialmente, as cores do Desportivo de Chaves entre 1986/87 e 1987/88, época após a qual saiu para o Benfica, clube pelo qual ainda disputou 17 jogos e marcou três golos.

A passagem pelas águias permitiu ao defesa conquistar o campeonato de 1988/99, num palmarés a que juntou a Supertaça de 1992, quando já representava o Boavista.

Na carreira, Garrido, que se iniciou no Monção, também jogou pelo Gil Vicente, Famalicão e Desportivo das Aves, e como treinador orientou equipas como o Lousada, Penafiel, Tirsense e Vizela, além de vários clubes no estrangeiro, especialmente no médio oriente e ainda como coordenador técnico no Gabão.

As cerimónias fúnebres do antigo jogador decorrem a partir de hoje ao final da tarde, na Capela mortuária de Santo Tirso, estando a cremação marcada para segunda-feira, após as cerimónias religiosas na igreja matriz.