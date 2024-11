As inundações no Sudão do Sul afetaram 1,4 milhões de pessoas e forçaram o deslocamento de mais de 379.000, anunciou o Gabinete das Nações Unidas para os Assuntos Humanitários (Ocha, na sigla inglesa).

Num comunicado divulgado na sexta-feira ao final do dia, a agência da ONU alertou também para um aumento do paludismo em várias regiões afetadas pelas chuvas.

Este recrudescimento da malária, como também é conhecido o paludismo, sobrecarrega o sistema de saúde e “exacerba a situação e o impacto nas zonas afetadas pelas inundações”, explicou o OCHA.

O último balanço, feito há um mês, contabilizava cerca de 893 mil pessoas afetadas pelas inundações e mais de 241 mil deslocados devido ao mau tempo.

Segundo as organizações humanitárias, o Sudão do Sul enfrenta as piores inundações das últimas décadas, em particular no norte.

As inundações afetam 43 condados e a região administrativa de Abyei, uma zona reivindicada pelo Sudão e pelo Sudão do Sul.