As últimas semanas do Real Madrid não têm sido fáceis. Depois da goleada sofrida em pleno Santiago Bernabéu contra o Barcelona e de toda a polémica criada à volta da cerimónia da Bola de Ouro, onde nenhum elemento do clube marcou presença depois de ficar claro que o vencedor não seria Vinícius, os merengues também perderam com o AC Milan e têm apenas seis pontos na Liga dos Campeões. O jogo deste sábado, portanto, tinha de servir como balão de oxigénio.

E Carlo Ancelotti, cujo lugar até começou a ser questionado pela comunicação social espanhol nos últimos dias, garantia que sabia qual era o problema da equipa. E mais: garantia que tinha a solução. “Queremos deixar este momento difícil para trás. Analisámos os jogos e creio que o problema está detetado e que temos a solução. Vejo a equipa unida, motivada e com vontade de mostrar algo diferente. Não é o sítio para discutir isso, veremos o que acontece. A realidade é clara, perdemos os dois últimos jogos e é preciso fazer algo novo. São momentos difíceis, mas é uma chance para mudar e ser mais forte no futuro”, disse o treinador italiano esta sexta-feira.

Ora, este sábado, o Real Madrid tinha obviamente de ganhar e evitar a terceira escorregadela consecutiva. O adversário não era o mais apetecível, um Osasuna que está nos primeiros cinco lugares da La Liga e que já venceu o Barcelona esta temporada, mas a ideia de ficar a mais de dez pontos da liderança dos catalães não era admissível. Ancelotti lançava Valverde, Bellingham e Camavinga no meio-campo, com Mbappé, Vinícius e Rodrygo no ataque, e depressa se percebeu que os merengues teriam de lutar até contra o universo para alcançar um resultado positivo.

Aos 20 minutos, Rodrygo sofreu uma lesão muscular e não conseguiu continuar em campo, acabando por ser substituído por Brahim Díaz. À meia-hora, Éder Militão sofreu uma lesão aparentemente grave — uma possível rotura ligamentar no joelho, até pela reação do jogador, que já passou muito tempo de fora devido ao mesmo problema — e teve de sair de maca, sendo substituído pelo jovem Raúl Asencio, que se estreou na equipa principal. E ao intervalo, depois de queixas musculares ao longo da primeira parte, Lucas Vázquez foi mesmo substituído por Luka Modric.

Pelo meio, mesmo com três lesões, o Real Madrid conseguiu desbloquear o jogo. Vinícius abriu o marcador já depois da meia-hora, aproveitando uma assistência de Bellingham para rematar já dentro da grande área (34′). Menos de dez minutos depois, o mesmo Bellingham quebrou um longo período sem golos e estreou-se a marcar no Campeonato esta temporada, assinando um chapéu brilhante ao guarda-redes Sergio Herrera na sequência de um passe brilhante do récem-entrado Raúl Asencio (42′).

A lógica da partida manteve-se na segunda parte e Vinícius aumentou a vantagem já depois da hora de jogo, sendo lançando por um passe longo de Lunin e ultrapassando Herrera antes de atirar para a baliza deserta (61′). Minutos depois, o mesmo Vinícius assinou o hat-trick após assistência de Brahim Díaz (69′), tornando-se obviamente o herói do jogo. Ancelotti ainda colocou Endrick e Arda Güler, para a ovação do Santiago Bernabéu a Vinícius e Bellingham, e já nada mudou até ao fim.

O Real Madrid voltou às vitórias e goleou o Osasuna, virando a página depois das derrotas contra Barcelona e AC Milan, e manteve (pelo menos) os seis pontos de distância para a liderança dos catalães. Ainda assim, e apesar da tarde de autêntico show de Vinícius, as lesões de Rodrygo, Éder Militão e Lucas Vázquez não deixam obviamente de ensombrar o triunfo merengue.