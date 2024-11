O PS Madeira votou a favor da moção de censura do Chega para derrubar o Governo Regional. “A votação aconteceu e por unanimidade a comissão política aprovou esta deliberação”, disse Paulo Cafôfo, líder do PS regional, este sábado, após reunião da comissão política.

“Não vamos segurar este governo de Miguel Albuquerque”, disse Cafôfo. A discussão e votação é a 18 de novembro.

O grupo parlamentar do Chega entregou esta quarta-feira uma moção de censura ao Governo Regional liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, tendo como principal objetivo o afastamento deste da governação. “Miguel Albuquerque não tem condições para liderar a Região Autónoma da Madeira”, disse Miguel Castro, líder da estrutura regional do Chega, recordando que são quatro os secretários regionais arguidos em processos judiciais. Também Miguel Albuquerque foi constituído arguido no final de janeiro num inquérito que investiga suspeitas de corrupção, abuso de poder e prevaricação, entre outros. O social-democrata, líder do Governo Regional desde 2015, acabou por se demitir, mas venceu as eleições antecipadas de maio.

O líder do PS regional, Paulo Cafôfo, já tinha dito que defendia a aprovação da moção do Chega, mas a matéria ia ser discutida este sábado numa reunião da comissão política regional dos socialistas, a quem competia a decisão formal.