Um golo na reta final permitiu este domingo ao Santa Clara vencer 1-0 na receção ao Vitória de Guimarães, na 11.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que deixa os açorianos provisoriamente no quarto lugar.

O golo, anotado por Ricardinho, aos 80 minutos, permitiu à equipa dos Açores voltar aos triunfos após a derrota na última ronda em casa do Nacional (2-0), enquanto os vitorianos falharam o ‘assalto’ aos lugares de topo, depois de terem arrancado a jornada com os mesmos 18 pontos do Santa Clara.

Com esta vitória, o Santa Clara assume para já o quarto lugar, com 21 pontos, mais um do que o Sporting de Braga, quinto e que ainda este domingo recebe o líder e campeão em título Sporting, enquanto o Vitória é sexto, com 18 pontos.