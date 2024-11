A Bynd Venture Capital tem um novo fundo com 40 milhões de euros para investir em startups em Portugal e Espanha. A capital de risco portuguesa quer usar o montante do Fundo III para investir em empresas de tecnologia que estejam nas fases iniciais pre-seed e seed.

“Este novo fundo evidencia o compromisso de longo prazo da Bynd com o ecossistema de inovação na Península Ibérica, iniciado em 2010 com o lançamento do nosso veículo de Business Angels e mais tarde reforçado, em 2015, com a criação da nossa sociedade gestora de capital de risco”, explica Santiago Salazar, chairman da Bynd em comunicado.

O terceiro fundo quer dar continuidade à “missão de apoiar empreendedores com ambição de montar empresas globais a partir de Portugal e Espanha”, continua o responsável. Santiago Salazar refere que a “experiência e rede de contatos” desenvolvidos nos últimos anos permitem “um acesso privilegiado a oportunidades de investimento”.

O objetivo da Bynd passa pela criação de um portefólio focado em três grandes áreas: inteligência artificial (IA) e software, bens de consumo e tecnologia para sustentabilidade.

Entre os investidores deste fundo estão o espanhol Fond-ICO, que financia fundos de investimento, o grupo industrial português Nors e o banco Caixa Capital. O comunicado refere ainda investimentos de “sociedades familiares, fundadores de portefólio e outros investimentos privados”.

O Fundo III conta com “vários processos de investimento em curso e três já concluídos”: é o caso do investimento na Equall, que desenvolve soluções de software para o setor jurídico com recurso a IA, a CircuitLeap, especializada no desenvolvimento de software para o desenho e simulação de circuitos integrados e a Spot, que usa a IA para automatizar processos em grandes empresas. Não foi detalhado qual o investimento em cada uma das startups.

Francisco Ferreira Pinto, partner da Bynd VC, detalha que a capital de risco pretende “realizar cerca de 40 investimentos nos próximos quatro anos, 20 em startups em fase pre-seed e outros 20 em empresas em fase seed, e reservar também capital para realizar rondas de follow-on”.

A Bynd reforçou a presença em Espanha com a contratação de dois associados: Gerard Adell para Barcelona e Alvaro Garcia para Madrid.

A capital de risco foi fundada em 2010 por um grupo de business angels. Tem no portefólio investimentos em empresas como a Impress, de alinhadores dentários, a empresa de IA Defined.AI e a empresa de avatares Didimo.