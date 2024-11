“Olaf ist ein Narr“. Depois de Elon Musk usar a rede social X (que é sua propriedade, já que comprou o antigo Twitter) para chamar “idiota” – ou “bobo da corte” – a Olaf Scholz, o chanceler alemão respondeu nesta segunda-feira que essa crítica é, na sua análise, o “honra”.

A publicação de Elon Musk foi feita depois de a coligação governativa liderada por Scholz ter colapsado, sendo provável que sejam marcadas eleições antecipadas para os próximos meses.

Um dos seguidores do patrão da Tesla e da SpaceX comentou essa publicação questionando se Musk estava, mesmo, a referir-se a Olaf Scholz, o homem mais rico do mundo respondeu com dois emojis: um “100”, frequentemente usado para expressar concordância absoluta com alguma coisa, e um emoji que simboliza uma gargalhada.

Olaf ist ein Narr https://t.co/Yye3DIeA17 — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2024

Questionado pela televisão pública ARD, Scholz foi sucinto na resposta à crítica de Musk: “é algo que me enobrece“. O responsável acrescentou que não acha que tenha de responder ao empresário porque ele “não é um chefe de Estado, embora por vezes se fique com a sensação que as empresas tecnológicas são maiores do que os Estados”.

Na mesma cadeia de mensagens, um outro utilizador da rede social escreveu que o Canadá “precisa de ajuda de Musk para se livrar de Justin Trudeau”. Resposta de Elon Musk: “Ele vai de vela nas próximas eleições“.