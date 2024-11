A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, vai visitar esta terça-feira a sede do INEM, em Lisboa, anunciou, em comunicado, o Ministério da Saúde.

A visita, marcada para as 15h30, acontece numa altura em que tanto a direção do INEM como a própria ministra da Saúde estão sob contestação, devido à crise na resposta de emergência médica. O Ministério da Saúde é acusado de ter ignorado os avisos do sindicato que representa os técnicos de emergência médica — que centrou críticas na secretária de Estado e não na ministra — e não encetou negociações para travar a greve antes de esta se iniciar, no final de outubro.

Desde aí, há registo de pelo menos 10 mortos que estão ser associadas a falhas na resposta do INEM, nomeadamente devido à falta de técnicos para atender as chamadas na linha 112.

Antes de se deslocar à sede do INEM, no centro de Lisboa, a ministra da Saúde vai ser ouvida, logo a partir as 9h, no âmbito da discussão, em sede de especialidade, do Orçamento do Estado para 2025.