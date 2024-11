Acreditaram estrategas da campanha do Partido Democrata, comentadores e jornalistas que o facto de Kamala Harris ter feito do acesso ao aborto uma bandeira levaria as mulheres a darem-lhe o seu voto. Não foi isso que aconteceu, ou pelos menos, não aconteceu tanto quanto se esperava.

Porquê? — pergunta-se agora e essa é uma das perguntas a que vamos procurar responder neste Contra Corrente. Mas não só. Em Portugal, PS e BE anunciaram a sua intenção de avançar com propostas de alargamento dos prazos para a interrupção da gravidez.

Será que o comportamento das norte-americanas na hora de votar vai levar a que na Europa se comece a questionar o aborto como trunfo eleitoral?

