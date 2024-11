A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve na segunda-feira, cinco pessoas por condução sob efeito do álcool e tráfico de droga, em operações de fiscalização de trânsito e em estabelecimentos no concelho de Albufeira, foi anunciado esta terça-feira.

A ação policial decorreu no âmbito da campanha “Portugal Sempre Seguro”, com o objetivo de “promover o reforço de sentimento de segurança e a diminuição dos índices gerais de criminalidade no concelho de Albufeira”, indicou o Comando Territorial da GNR de Faro em comunicado.

De acordo com a força de segurança, foram fiscalizados três estabelecimentos comerciais e 45 cidadãos estrangeiros, tendo a operação resultado na detenção de quatro pessoas por condução sob o efeito do álcool e uma por tráfico de droga e a apreensão de 224 doses de haxixe.

Foram também instaurados 17 autos de contraordenação de âmbito rodoviário, cinco por consumo de droga, cinco por infração da legislação do trabalho e da segurança social e três de âmbito de polícia geral, especificou a GNR.

A operação envolveu um total de 39 militares das valências de investigação criminal, fronteiras, intervenção e trânsito.

A campanha “Portugal Sempre Seguro”, que tem decorrido em todo o país, pretende “aumentar o sentimento de segurança dos cidadãos”, através de ações conjuntas que envolvem as forças de segurança e agências do Estado.

A iniciativa, sob a coordenação do Sistema de Segurança Interna (SIS), integra a GNR, PSP, Polícia Judiciária, Autoridade para as Condições do Trabalho, Segurança Social, Autoridade Tributária, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e a Agência para a Integração, Migrações e Asilo.