Em atualização

A Fundação Salesianos anunciou ter sido alvo de um ataque informático esta terça-feira. Ainda não há confirmação de dados pessoais comprometidos, mas a Fundação pede atenção para atividades suspeitas nas contas de email dos seus membros, num comunicado publicado pelo conselho de administração.

“Assim que tomámos conhecimento do ocorrido, acionámos de imediato todos os protocolos de segurança e foram alertadas as autoridades competentes”, garante a instituição de solidariedade social na mesma mensagem, acrescentando que a extensão do incidente e a segurança dos sistemas está a ser analisada por “uma equipa de especialistas em cibersegurança”.

A fundação afirma que, “até ao momento” não há “confirmação que tenham sido comprometidos dados pessoais” e que “caso se confirme que houve exposição”, os titulares afetados serão contactados. Nesse sentido, recomendam aos membros e associados da Fundação que se mantenham atentos “a atividades suspeitas, ou incomuns, nas contas de emails”. O conselho de administração lamenta ainda o incidente, “reforçando o compromisso com a privacidade e segurança”.

Segundo as informações disponibilizadas pela Fundação Salesiana, a província portuguesa — nome atribuído às organizações locais da congregação religiosa Salesiana — conta com mais de 10 mil alunos, espalhados por sete escolas em Portugal e uma em Cabo Verde, aos quais se somam “centenas de crianças e jovens, e suas famílias, [que] usufruem do apoio dos Serviços Sociais Salesianos”.