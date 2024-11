A Igreja Lusitana, de Comunhão Anglicana, reagiu esta terça-feira à demissão do seu metropolita, o Arcebispo de Cantuária, reiterando o “compromisso no processo de promoção de uma Igreja Segura” e o combate aos abusos sexuais no seio da Igreja.

Em comunicado divulgado após a demissão do Arcebispo de Cantuária, na sequência de um inquérito que acusa a Igreja Anglicana, nomeadamente o próprio líder religioso, de encobrir agressões físicas e sexuais em campos de férias para jovens cristãos durante décadas, a igreja portuguesa manifesta também a sua solidariedade para com as vítimas.

“Num momento tão sensível e particular para a Igreja de Inglaterra e para a Comunhão Anglicana no seu todo, a Comissão Executiva da Igreja Lusitana reitera o seu compromisso no processo de promoção de uma Igreja Segura, assumido já no Sínodo de 2022 e que visa a implementação de medidas de proteção para todos no contexto da atividade da Igreja (…) e reafirma a sua solidariedade para com todas as vítimas deste e muitos outros casos conhecidos no seio das Igrejas”, lê-se no comunicado da Igreja liderada pelo bispo Jorge Pina Cabral.

A Igreja Lusitana sublinha na nota que “o processo da Igreja Segura desenvolvido nos últimos dez anos a nível mundial na Comunhão Anglicana teve no Arcebispo Justin Welby um grande impulsionador”.

“É muito claro que devo assumir a responsabilidade pessoal e institucional pelo longo e retraumatizante período entre 2013 e 2024″, justificou Justin Welby, numa declaração na qual anunciou a sua renúncia, acrescentando esperar que “esta decisão torne clara a seriedade com que a Igreja de Inglaterra entende a necessidade de mudança” e o seu “profundo empenho em criar uma igreja mais segura”.

Inicialmente determinado em manter-se em funções, Justin Welby, chefe da Igreja de Inglaterra e líder espiritual da Comunhão Anglicana mundial, demitiu-se após um coro crescente de críticos e apelos à sua saída nos últimos dias.

A resignação do Arcebispo de Cantuária surge após a publicação, em 07 de novembro, do denominado relatório Makin Review e relativo aos abusos perpetrados por John Smyth (advogado entretanto falecido em 2018), abusos iniciados na década de 70 e que se prolongaram durante mais de 40 anos no Reino Unido e na África Austral, em particular no Zimbabué.

Justin Welby esteve em Portugal em fevereiro deste ano, presidindo à abertura do 100.º Sínodo da Igreja Lusitana, cuja primeira sessão se realizou em Lisboa.