O exército israelita atacou, esta terça-feira, os subúrbios do sul de Beirute, um reduto do Hezbollah, pouco depois de ter pedido a evacuação de quatro bairros, de acordo com imagens divulgadas pela AFPTV.

Antes dos ataques, o exército israelita tinha avisado a população dos subúrbios do sul de Beirute, para sair da zona alertando para a possibilidade de ataques contra o movimento xiita Hezbollah.

“Para vossa segurança e a dos vossos familiares, devem sair imediatamente dos edifícios e os que lhes são adjacentes e afastar-se pelo menos 500 metros”, declarou o porta-voz do exército em árabe, Avichay Adraee.

O aviso foi difundido através das redes sociais referindo em concreto as zonas de Haret Hreik, Ghobeiry e Lailaki no sul da capital do Líbano, onde de acordo com Israel se encontram instalações do Hezbollah (Partido de Deus).

O Hezbollah, apoiado pelo Irão, começou a bombardear o norte de Israel a partir do sul do Líbano em apoio ao Hamas, que enfrenta uma ofensiva militar de Telavive na Faixa de Gaza desde que atacou solo israelita em 7 de outubro de 2023.

Israel aumentou, a partir de 23 de setembro, as operações no Líbano e iniciou uma invasão terrestre na semana seguinte, alegando que pretendia criar condições de segurança para o regresso a casa de cerca de 60 mil deslocados pelas hostilidades no norte do país.

De acordo com as autoridades de Beirute, o conflito no Líbano já provocou mais de três mil mortos em mais de um ano, a maioria dos quais no último mês e meio, e 1,2 milhões de deslocados.