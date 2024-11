Em atualização

Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas esta terça-feira numa explosão na empresa de bebidas em que trabalhavam, em Louisville, no estado norte-americano de Kentucky. Algumas funcionários poderão ainda estar no interior do edifício, segundo noticiou a estação televisiva afiliada da CNN, WLKY.

O presidente da câmara disse à imprensa norte-americana que se desconhecem as causas da explosão. Citado pela Associated Press, Craig Greenberg disse que não há registo de mortos.

Numa publicação na rede social X (antigo Twitter), o governo local alertou para “um incidente com materiais perigosos”. Deixou também um apelo para que os residentes que estão próximos do local da explosão se mantenham abrigados.

LENSAlert: Urgent Message! There has been a hazardous materials incident at1901Payne St. A shelter in place order has been issued for those in a one mile radius.

— Louisville Metro Emergency Services (@LouMetroES) November 12, 2024