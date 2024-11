A Mercedes, oito vezes campeã mundial de construtores de Fórmula 1, vai fornecer motores à Alpine a partir de 2026 e até, pelo menos, o final de 2030, anunciou esta terça-feira a equipa francesa.

“A Alpine garantiu um acordo com a Mercedes para desenvolver a unidade de potência do fabricante alemão de 2026 e até, pelo menos, o final de 2030”, pode ler-se no comunicado divulgado.

Segundo a Alpine, também as caixas de velocidades vão ser fabricadas pela Mercedes e os motores vão ter um aumento de potência elétrica e utilizarão combustíveis 100% sustentáveis.

A formalização desta colaboração ocorre um mês depois de o fabricante de automóveis Renault — que inclui a Alpine — ter anunciado que deixaria de fabricar motores de F1 por razões de custo, encerrando quase 50 anos de história na elite do automobilismo.

A Mercedes já fornece motores para a McLaren, atualmente líder do campeonato de construtores, Williams e Aston Martin, com a última a ser equipada pela Honda a partir de 2026, ano em que a Ford, parceira da Red Bull, e a Audi, aliada da Sauber, vão entrar na grelha.