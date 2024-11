Em atualização

A circulação na linha azul do Metropolitano de Lisboa ocorre normalmente, após ter sido interrompida esta manhã, devido a avaria de comboio, avisou a transportadora às 8h35, na rede social X.

Linha Azul (08:35): ???? Circulação normal. #EstadoDasLinhas — Metropolitano de Lisboa (@metro_lisboa) November 12, 2024

Igualmente, na linha amarela do Metropolitano, a circulação entre as estações do Marquês de Pombal e Rato, está restabelecida, após interrupção ao início da manhã desta terça-feira, informou a transportadora às 7h42, no X.

Linha Amarela (07:42): ???? Circulação normal. #EstadoDasLinhas — Metropolitano de Lisboa (@metro_lisboa) November 12, 2024

A suspensão das viagens entre as duas estações deveu-se a uma avaria na sinalização, segundo o aviso emitido às 6h45.