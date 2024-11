A Paróquia de Nossa Senhora da Conceição da Covilhã revelou que vai apresentar queixa contra uma influencer portuguesa que acusa de ter usado o espaço da igreja para captação de vídeos e fotografias “sem consentimento.”

Estão em causa publicações da influencer La Vie de Marie (o seu nome no Instagram) nas redes sociais. Numa primeira, publicada na segunda-feira, foram partilhadas várias imagens em que surge de mini-saia e top junto ao altar da igreja. O post foi muito criticado, com alguns utilizadores a mostrar-se “chocados” e a falar numa situação de “desrespeito.”

Em resposta aos comentários, concretamente a uma que aconselhava a influencer a apagar o post porque poderia ser alvo de uma queixa, a jovem de 23 anos partilhou um vídeo a cantar atrás do altar. “Vocês precisam de relaxar”, pode ler-se na descrição que acompanha a gravação.

A paróquia da Covilhã diz que ainda na segunda-feira foi alertada para as publicações da influencer — e promete agir legalmente. “A Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Conceição foi lugar para gravação de um vídeo e de imagem sem consentimento do legal representante desta Fábrica de Igreja, vem por este meio informar, que repudia os atos ocorridos e que agirá nos termos legais”, pode ler-se numa publicação na sua página de Facebook. Invoca o artigo 251º nº 2 do Código Penal, denominado “Ultraje por motivo de crença religiosa.”