O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou, esta terça-feira, a morte do major-general do Exército Luís Sequeira, capitão de Abril que fez parte do Movimento das Forças Armadas em Moçambique.

“Manifesto o meu pesar pelo falecimento do major-general Luís Augusto Sequeira. Militar, licenciado em Finanças, foi professor na Academia Militar e no Instituto de Altos Estudos Militares, membro da Ordem dos Economistas, membro honorário da Academia Portuguesa de História e dirigente da Associação 25 de Abril”, assinalou o Presidente da República, numa nota divulgada esta terça-feira.

Na nota, Marcelo Rebelo de Sousa recordou que lhe foram atribuídas as insígnias de Grande Oficial da Ordem da Liberdade “pelo seu envolvimento com as movimentações militares da Revolução” de 25 de Abril de 1974 — fez uma comissão de serviço em Moçambique, nos anos de 1974 e 1975.

Nascido em 1947, Luís Augusto Sequeira morreu no passado dia 9, indica uma nota de condolências divulgada nesse dia pelo presidente da Associação 25 de Abril, Vasco Lourenço.

“Militar de Abril de todas as horas, foi em Moçambique, onde o 25 de Abril o encontrou, que desenvolveu a actividade conspirativa que nos levaria a esse dia inicial, inteiro e limpo. Militante dos valores e ideais que então nos lançaram na extraordinária epopeia libertadora, que nos ajudou a realizar como Homens, o Luís Sequeira manteve sempre uma importante acção cívica, na sua defesa e consolidação”, escreveu Vasco Lourenço.

Era atualmente membro da Assembleia Representativa da Ordem dos Economistas, que o recordou como “grande participante e dinamizador” das atividades da Ordem, numa nota de pesar divulgada no sábado, em que se destaca também a “importante ação cívica na defesa e consolidação dos valores da liberdade e da democracia”.

Foi nomeado secretário-geral do Ministério da Defesa Nacional em 2005, tutelado à altura pelo ex-ministro Luís Amado.

O major-general Luís Augusto Sequeira ingressou na Academia Militar em 1964, onde concluiu o curso de Administração Militar.

Licenciado em Finanças pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa e em Engenharia Informática pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, frequentou, no Instituto de Altos Estudos Militares, o curso geral de Comando e Estado-Maior (1982-1983), o curso de Estado-Maior (1987-1988) e o curso superior de Comando e Direcção (1997-1998).

Foi professor catedrático da Academia Militar de 1983 a 1987 e, nesse período, membro da sua comissão de investigação e desenvolvimento. Durante oito anos foi professor do Instituto de Altos Estudos Militares, tendo coordenado, de 1998 a 2000, o Departamento de Ensino de Administração.

De 2000 a 2004, foi diretor de serviços de Finanças do Exército e, simultaneamente, presidente do Conselho do Serviço de Administração Militar. Desde 15 de Outubro de 2004 é vogal do conselho de direção do Instituto de Ação Social das Forças Armadas.