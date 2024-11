A cidade de Setúbal vai ter comboios da Fertagus de 20 em 20 minutos para Lisboa todos os dias, a partir de meados de dezembro, anunciou esta terça-feira o presidente do município sadino, André Martins.

Numa publicação na rede social Facebook, o autarca refere que os comboios da Fertagus, de Setúbal para Lisboa e no sentido inverso, que atualmente se realizam de hora a hora, vão ter uma periodicidade de 20 minutos nos dois sentidos.

“O primeiro comboio parte de Setúbal às 5h43 e o último às 00h43 e de Lisboa o primeiro sai às 05:53 e o último à 00h23. Aos fins de semana e feriados, o primeiro parte de Setúbal às 6h03 e o último às 23h03. De Lisboa o primeiro comboio parte de Roma-Areeiro às 6h13 e o último às 00h43”, escreve André Martins.

O presidente da Câmara de Setúbal revela ainda que foi informado pela empresa Fertagus destas alterações, “depois de várias reuniões com o Ministério das Infraestruturas, com a IP – Infraestruturas de Portugal e com a Fertagus”.

“Com esta medida será possível garantir uma melhor mobilidade ferroviária dos nossos munícipes para a capital e para os restantes concelhos da península de Setúbal, além de se aliviar a pressão notória que se sente nas carreiras rodoviárias da Carris Metropolitana para Lisboa”, acrescenta o autarca.

O presidente da Câmara de Setúbal promete “insistir para que o serviço da Fertagus seja estendido a Praias do Sado, para servir os milhares de alunos e professores do Instituto Politécnico de Setúbal e a população” daquela zona do concelho de Setúbal.