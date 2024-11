A banda alemã Helloween vai voltar a Portugal para um concerto no dia 13 de novembro do próximo ano, no Campo Pequeno, em Lisboa, no âmbito da digressão de 40 anos do grupo, anunciou hoje a promotora.

A digressão vai começar em 17 de outubro de 2025 no Luxemburgo, seguindo-se dezenas de concertos pela Europa até 22 de novembro, em Estugarda, na Alemanha, segundo a lista publicada no website do grupo.

Os concertos de celebração das quatro décadas de existência dos Helloween vão continuar por 2026, na Ásia e Américas, antes de regressarem à Europa para os festivais de verão desse ano.

Com os finlandeses Beast in Black como convidados especiais, a digressão vai também servir para apresentar novos temas do grupo, além de clássicos e de canções que “não são ouvidas há muito tempo”.

Os bilhetes custam 45 euros na plateia e 55 euros na bancada, de acordo com o comunicado divulgado hoje pela Prime Artists.

Formados em 1983 em Hamburgo, os Helloween já venderam milhões de discos a nível mundial e atuaram nos principais festivais internacionais, tendo passado múltiplas vezes por território português. A última foi em 2018, a propósito da digressão Pumpkins United World Tour, que consistiu na reunião dos três vocalistas que já passaram pela banda: Kai Hansen, Michael Kiske e Andi Deris.