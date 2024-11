O rendimento real per capita das famílias portuguesas foi o que mais aumentou entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), ao subir 2,1% no segundo trimestre, face ao ano anterior.

Segundo os dados divulgados, esta quarta-feira, pela OCDE, Portugal registou o maior aumento do rendimento real per capita das famílias no segundo trimestre de 2024 (2,1%), “impulsionado principalmente pela remuneração dos empregados”.

Como destaca a organização, “entre o quarto trimestre de 2021 e o segundo trimestre de 2024, a remuneração dos trabalhadores em Portugal cresceu 23% em termos reais, ultrapassando as das economias do G7″.

Entre os países do G7, os maiores aumentos registaram-se no Reino Unido e Itália (1,1% e 1%, respetivamente), enquanto o rendimento das famílias dos EUA subiu 0,4% e em França 0,3%. Por outro lado, no Canadá e na Alemanha o rendimento real das famílias caiu 0,2% no segundo trimestre.

Os Países Baixos registaram a maior contração (-2,3%) no rendimento real das famílias per capita, “principalmente devido a uma queda nos rendimentos de propriedade que coincidiu com um aumento nos impostos sobre o rendimento e a riqueza, embora o PIB real per capita tenha aumentado (0,9%)”, explica a OCDE.