Um jovem de 22 anos morreu esta quarta-feira na sequência do despiste do veículo ligeiro que conduzia na A27, na freguesia de Torre, em Viana do Castelo, revelou à Lusa a proteção civil.

De acordo com o comando sub-regional do Alto Minho, a morte foi confirmada no local.

O despiste ocorreu às 5h32, na A7 no sentido Viana do Castelo/ Ponte de Lima.

Ao local compareceram 13 operacionais e seis viaturas dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Viana do Castelo, o INEM com a Viatura de Emergência Médica do Alto Minho, estacionada no hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, a GNR e a concessionário Norte Litoral.