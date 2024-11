Lidiane Jones: a "rapariga dos subúrbios de São Paulo" que não sonhava ser CEO e chegou à liderança do Bumble

Revelando a importância que tem para si ser uma “grande mãe, uma grande esposa, uma grande CEO”, Lidiane Jones mostra-se orgulhosa de saber que as mulheres em cargos de chefia são uma inspiração para as gerações mais novas. E dá um exemplo em concreto: “Há umas semanas, a minha filha veio ter comigo com uma mala e um par dos meus saltos altos e disse: ‘Estou a brincar com a minha amiga como se fosse uma CEO numa viagem de negócios’. E eu pensei ‘não é fantástico?’. Ela também brinca às bonecas e outras coisas, mas não sei se muitas meninas brincam às CEO.”

Sobre a chegada ao topo de uma empresa, um papel que já tinha ocupado durante um ano (entre dezembro de 2022 e 2023) na Slack Technologies, destaca a importância de as mulheres se apoiarem umas às outras e de os homens serem “grandes aliados”. “Tive grandes mentores ao longo do meu percurso. Penso que o poder das mulheres que apoiam as mulheres e dos grandes aliados tem um efeito amplificador para ajudar a combater” alguns dos estereótipos e desafios.

Nesse sentido, Lidiane Jones realça a importância de “ignorar os estereótipos”, que classifica como “distrações”. “É o ponto de vista de outras pessoas. Para mim, é importante acreditar em mim e estar rodeada de pessoas que quero por perto, como a minha equipa, os meus amigos e a minha família”, continua. “A colaboração, a integridade e a transparência são os valores-base na forma como me apresento todos os dias e permitem-me não estar tão preocupada com a dinâmica [e o preconceito] do género.”