Era o nome mais popular para o cargo e a nomeação já tinha sido avançada por várias fontes da imprensa norte-americana. Mas a nomeação oficial só chegou esta quarta-feira: o senador Marco Rubio é a escolha de Donald Trump para secretário de Estado.

“Marco Rubio é um grande defensor da nossa nação, um verdadeiro amigo dos nossos aliados e um guerreiro sem medos que nunca vai recuar face aos nossos adversários”, descreveu Trump no comunicado em que fez o anúncio.

Rubio é descrito como “o falcão da política externa”, devido às suas posições decisivas e agressivas, especialmente face à China, mas também contra o Irão, Venezuela e Cuba. Norte-americano de origem cubana, é senador desde 2019, representando o seu estado natal da Florida, onde se destacou pela sua presença no comité de Negócios Estrangeiros. É um dos apoiantes mais vocais da máxima “A América Primeiro”.

A sua relação com Donald Trump começou tremida, com críticas veladas trocadas entre os dois, em 2016, mas melhorou, até Rubio se tornar um dos seus maiores apoiantes. Em 2020, colaborou na preparação do debate contra Joe Biden. Parece ainda ter alguma desconexão com o Presidente eleito, relativa à guerra na Ucrânia, pela qual responsabilizou Vladimir Putin, mas ainda assim afirmou que a prioridade “é a conclusão” do conflito. A sua posição sobre a ofensiva israelita é bem mais clara, tendo expressado lealdade total a Israel e responsabilizando “o Hamas a 100%” pelos milhares de civis mortos em ataques israelitas.