Sabia que o transporte marítimo é considerado o principal catalisador do comércio mundial? De acordo com dados da Agência Internacional de Energia Renovável, este é responsável por 90% do comércio internacional, tendo, ainda, um impacto de cerca de 3% nas emissões mundiais de gases com efeito de estufa. Vários são os bens comercializados através deste meio de transporte, com cerca de 11 milhões de toneladas, esperando-se que este número triplique até ao ano de 2050.

Esta forma de transporte traz consigo alguns desafios e oportunidades. As metas são ambiciosas e surgem com o objetivo de alinhar o setor com os objetivos globais para a descarbonização. A adaptação dos portos, das infraestruturas e a inovação tecnológica são os temas que estão na ordem do dia quando se quer falar em futuro sustentável, no seguimento do compromisso da Organização Marítima Internacional, para se conseguir chegar às zero emissões líquidas até 2050. Mais do que ambicioso, este é um desafio que se quer possível e concretizado.

É precisamente para discutir, contextualizar e prever os desafios do panorama dos transportes marítimos que no próximo dia 20 de novembro, pelas 9h30, terá lugar, no Pavilhão do Conhecimento em Lisboa, o evento “Descarbonização do Transporte Marítimo”. Nesta iniciativa da Fundação Repsol em parceria com a Associação dos Portos de Portugal e com o Observador como Media Partner, a manhã será dedicada ao debate, com a ajuda de especialistas do setor e a moderação de Carla Jorge de Carvalho, host da Rádio Observador.

As inscrições estão abertas para uma manhã totalmente dedicada a um transporte marítimo mais sustentável! Faça parte deste evento e junte-se à conversa sobre um tema atual e, cada vez mais, pertinente. Para o conseguir, tudo aquilo que precisa de fazer é inscrever-se até ao dia 18 de novembro aqui.

Conheça a agenda do dia!

09h30 Check in e welcome coffee

10h00 Abertura institucional

António Calçada de Sá , Diretor Geral da Fundação Repsol

, Diretor Geral da Fundação Repsol Carlos Correia, Vogal do Conselho Fiscal da Associação dos Portos de Portugal – APP e Presidente da Administração do Porto de Lisboa – APL

10h20 Apresentação: O caminho da eletrificação na implementação de sistemas Onshore Power Supply

Daniel Maré Dias, Responsável do vertical dos Portos na Siemens, SA

10h40 Apresentação: Maritime Forecast to 2050 by DNV

António Gonçalves, Business Development Leader & Member of the Maritime Advisory Executive Team at DNV Maritime

11h00 Debate: Descarbonização das Infraestruturas

Carlos Correia , Vogal do Conselho Fiscal da Associação dos Portos de Portugal – APP e Presidente da Administração do Porto de Lisboa – APL

, Vogal do Conselho Fiscal da Associação dos Portos de Portugal – APP e Presidente da Administração do Porto de Lisboa – APL Rui Raposo , Presidente da Associação de Armadores da Marinha de Comércio – AAMC

, Presidente da Associação de Armadores da Marinha de Comércio – AAMC José Simão , Diretor-Geral da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos – DGRM

, Diretor-Geral da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos – DGRM Nuno Alentejano , Coordenador do núcleo da área naval do Seapower

, Coordenador do núcleo da área naval do Seapower António Gonçalves, Business Development Leader & Member of the Maritime Advisory Executive Team at DNV Maritime

Modera: Carla Jorge de Carvalho

12h15 Apresentação: Combustíveis alternativos e a descarbonização

Fernando Marcos, Diretor Comercial na MAN Energy e Professor Titular da Escola Técnica Superior de Engenheiros Navais na Universidade Politécnica de Madrid

12h35 Apresentação: PRR Navegação Ecológica

Hugo Loureiro, Naval Architect & Marine Engineer na Tecnoveritas

12h55 Debate: Tecnologia para a descarbonização do transporte marítimo

José Monteiro , Responsável Indústria, Obras Públicas, Marinha e Ilhas da Repsol Portuguesa

, Responsável Indústria, Obras Públicas, Marinha e Ilhas da Repsol Portuguesa Ricardo Bencatel , Co-founder & CTO na Mobyfly

, Co-founder & CTO na Mobyfly Sandrina Pereira , Professora Adjunta da Escola Superior Náutica Infante D.Henrique – ENIDH

, Professora Adjunta da Escola Superior Náutica Infante D.Henrique – ENIDH Mário Pinho, Secretário-Geral da Associação das Indústrias Navais – AIN

Modera: Carla Jorge de Carvalho

13h55 Encerramento Institucional

Lídia Bulcão, Secretária de Estado do Mar

14h05 Networking cocktail