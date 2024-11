Siga aqui o liveblog sobre a situação no Médio Oriente

Uma visita secreta à Rússia e uma viagem oficial aos Estados Unidos que começou em Mar-a-Lago e só depois seguiu para a Casa Branca. Foi o itinerário de Ron Dermer, ministro israelita dos Assuntos Estratégicos, nas últimas semanas, com o objetivo de finalizar um acordo de cessar-fogo no Líbano para apresentar a Donald Trump como presente de inauguração, relata o The Washington Post.

A proposta, que estará a ser finalizada esta semana, já foi apresentada a Donald Trump e a um dos seus conselheiros mais próximos, Jared Kushner — que deverá assumir um papel mediador no Médio Oriente — na reunião do passado domingo, dia 10. A pressa de Telavive relativamente a este tema prende-se com os prazos da tomada de posse do Presidente eleito para o seu segundo mandato.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu quer pôr um fim à ofensiva no Líbano até à tomada de posse nos Estados Unidos, para que o republicano possa regressar à Casa Branca com uma das suas promessas de campanha já cumprida, a de “pôr fim à guerra em 24 horas”. “Há um entendimento que Israel deve oferecer algo a Trump, que em janeiro já haverá um acordo sobre o Líbano”, avançou um oficial israelita ao jornal norte-americano, sob anonimato.

Apesar do foco em Trump, Dermer, um dos membros do círculo interno de Netanyahu, seguiu na mesma para Washington, onde esteve reunido com o Presidente Joe Biden no início da semana. Especialistas ouvidos pelo Washington Post pressupõem que Netanyahu deverá querer aguentar uma pausa temporária nos combates, mesmo sob a administração democrata.

De forma oficial, o porta-voz do ministro israelita disse apenas que Dermer, Trump e Kushner discutiram vários assuntos. Porém, de acordo com as fontes israelitas, esta proposta foi posta em cima da mesa em Mar-a-Lago. Os detalhes parecem ser semelhantes à proposta que já foi apresentada pelos Estados Unidos: retirada do Hezbollah do sul do Líbano, mediação de Washington e Londres e uma salvaguarda para Telavive, que poderá continuar a agir nos limites daquilo que definem como legítima defesa, algo que fontes libanesas já disseram que é inaceitável.

A grande mudança neste plano? A mediação de Moscovo, o que explica a visita secreta de Dermer, a 27 de outubro, relatada por oficiais israelitas ao jornal. A Rússia deverá intervir para impedir que o Hezbollah utilize rotas na Síria para se rearmar, cumprindo assim a parte do acordo relativa ao desarmamento desarmamento do grupo xiita libanês, acrescentam oficias norte-americanos.

Mas um outro oficial israelita, militar, ressalva: caso este acordo falhe, a invasão no Líbano vai aumentar de escala. Ou seja, pelas palavras ou pelas armas, Netanyahu quer pôr fim à frente no Líbano, até 20 de janeiro.