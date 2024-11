A Comissão Europeia aprovou esta quinta-feira um novo pagamento de quatro mil milhões de euros no âmbito do Mecanismo de Apoio à Ucrânia, após o país ter cumprido nove indicadores de reforma, quando se aproxima o milésimo dia da guerra.

“A Comissão emitiu hoje [esta quinta-feira ]uma avaliação positiva do segundo pagamento regular de cerca de 4,1 mil milhões de euros ao abrigo do Mecanismo de Apoio à Ucrânia da União Europeia (UE), destinado a apoiar a estabilidade macrofinanceira da Ucrânia e o funcionamento da sua administração pública”, indica a instituição em comunicado.

De acordo com Bruxelas, quando a decisão for adotada pelo Conselho da UE (ao nível dos 27 Estados-membros do bloco europeu), “elevará para 16,1 mil milhões de euros o total de fundos desembolsados em 2024 em apoio ao Plano para a Ucrânia”.

O apoio surge a poucos dias de se assinalarem 1.000 dias da guerra da Ucrânia causada pela invasão russa, iniciada em 24 de fevereiro de 2022.

A marca dos 1.000 dias é atingida na terça-feira e nesse dia ocorre em Bruxelas uma sessão extraordinária do Parlamento Europeu a propósito da data.

Através da rede social X (antigo Twitter), a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vincou esta quinta-feira: “Ao aproximar-se o milésimo dia da guerra atroz da Rússia, ajudaremos a manter o Estado ucraniano a funcionar enquanto o país luta pela sobrevivência“.

The @EU_Commission green-lights a new €4 billion payment from the Ukraine Facility.

As we're approaching the 1000th day of Russia's atrocious war, we will help keep the Ukrainian state running while the country fights for survival.

We are in it for the long-haul. pic.twitter.com/sge9rW1zk6

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 14, 2024