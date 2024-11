A capitania do Porto do Funchal emitiu, esta sexta-feira, um aviso de agitação marítima forte e prolongou o aviso de vento forte divulgado na quinta-feira, até às 06h00 de sábado.

De acordo com os avisos, que têm por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está previsto vento de noroeste “moderado a fresco, tornando-se gradualmente a partir do meio da manhã” de “oeste/sudoeste muito fresco a forte”.

A visibilidade será “boa a moderada, por vezes fraca”.

A ondulação na costa norte deve variar entre três e quatro metros, enquanto na costa sul as ondas não devem ser superiores a dois metros e meio.

A capitania do porto do Funchal recomenda à comunidade marítima e à população em geral para “reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas” e “evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima”, nomeadamente “os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda”.

A autoridade marítima aconselha ainda a “não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas”, tendo presente que “o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras”.

Na quinta-feira, foi também emitido um aviso de mau tempo, de sinal 6, para o arquipélago da Madeira, que corresponde a “vento de força 7 (51 a 62 quilómetros por hora) de qualquer direção”.

As costas sul, norte e as zonas altas da Madeira vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, entre as 15h00 e as 21h00 de hoje, passando depois para laranja até às 09h00 de sábado, e novamente para amarelo até às 18h00, segundo o IPMA.

Para a ilha do Porto Santo, está previsto aviso amarelo entre as 18h00 de hoje e as 18h00 de sábado.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Proteção Civil da Madeira emite recomendações devido à previsão de mau tempo

O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira (SRPC) recomendou, esta sexta-feira, à população um conjunto de precauções a adotar face às previsões de mau tempo, sobretudo entre o fim da tarde desta sexta-feira e a manhã de sábado.

Em comunicado, a Proteção Civil refere que, “associado à depressão que tem condicionado o estado do tempo no arquipélago da Madeira, prevê-se a continuação de períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes, acompanhados de trovoada, em especial entre o fim da tarde do dia 15 [sexta-feira] e o início da manhã do dia 16 [sábado]”.

O Serviço Regional de Proteção Civil recomenda, assim, que sejam evitadas viagens para as zonas mais afetadas “por este tipo de situação meteorológica”.

Adotar uma condução defensiva, não circular por zonas com risco de derrocadas e garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais são outras das recomendações da autoridade regional.

A Proteção Civil alerta também para os riscos em percursos auto e apeados, “sobretudo nas zonas montanhosas, vertentes expostas e zonas costeiras pelo que aconselha cuidados especiais”.