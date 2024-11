Elon Musk terá estado reunido com o embaixador do Irão nas Nações Unidas na segunda-feira, um dia antes de Donald Trump nomear o fundador da SpaceX como um dos chefes do recém-criado departamento de Eficiência Governamental. A informação não foi confirmada de forma oficial por nenhuma das partes do encontro, mas foi avançada por dois oficiais iranianos ao New York Times.

Na reunião privada, o homem mais rico do mundo e o embaixador debateram soluções para acalmar as tensões entre o Irão e os EUA, tendo em conta a troca de ataques do Irão com Israel nos últimos meses. Uma das fontes revelou ao jornal norte-americano que foi o empresário, dono da Tesla e da SpaceX, a solicitar a reunião e que o embaixador iraniano escolheu o local.

No início deste mês, Musk terá feito uma aparição especial numa chamada entre Trump e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que agradeceu a Musk os fornecimento de satélites à Ucrânia através da sua empresa de desenvolvimento de tecnologia espacial, a Starlink.

No anúncio da nomeação de Musk, Trump indicou que o objetivo é eliminar “o desperdiço e a fraude massivos” que diz compor os 6,5 biliões (milhão de milhões) de dólares anuais da despesa governamental. Musk, recentemente, defendeu um corte de dois biliões em gastos governamentais, o que seria um terço do total. Mas nunca explicou como poderia, ao certo, fazê-lo e em que agências/departamentos pretende cortar.

A dar os primeiros passos na política, Elon Musk divulgou esta quinta-feira um anúncio para recrutar pessoas com QI elevado dispostas a trabalhar mais de 80 horas por semana no departamento que vai gerir para aconselhar o Presidente eleito dos EUA.

We are very grateful to the thousands of Americans who have expressed interest in helping us at DOGE. We don’t need more part-time idea generators. We need super high-IQ small-government revolutionaries willing to work 80+ hours per week on unglamorous cost-cutting. If that’s…

— Department of Government Efficiency (@DOGE) November 14, 2024