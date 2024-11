Nos últimos meses não nos têm chegado boas notícias das frentes de batalha na Ucrânia. No sul, no Donbas, os russos têm vindo a avançar, mesmo que lentamente e mesmo que à custa de enormes perdas humanas. Já na zona de Kursk, o oblast russo onde os ucranianos penetraram este Verão numa operação surpresa, o avanço das sua tropas de parou e agora são os russos, aparentemente já com o apoio de norte-coreanos, que passaram ao contra-ataque.

Enquanto isto vão-se conhecendo os nomes da equipa de Donald Trump, nomes que permitem começar a fazer algumas previsões sobre como lidará a nova administração com Rússia e com o dossier Ucrânia. Infelizmente do lado da Europa não tem havido grandes novidades, pelo contrário. É tudo isso que queremos discutir no contracorrente de hoje. José Manuel, há razões para um mínimo de otimismo no meio de tantas notícias preocupantes?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; em 88.1 no distrito de Aveiro; 92.6 no distrito de Santarém e 94 fm na região de Leiria. O programa ficará disponível em podcast aqui.