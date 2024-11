A Iniciativa Liberal (IL) organiza a 23 de novembro, no Porto, a primeira conferência do iLab, o laboratório de ação política do partido, com o tema “Liberalismo no poder local”. Ao mesmo tempo, será uma ocasião para celebrar o 25 de Novembro, refere Rui Ribeiro, membro da comissão executiva do partido e responsável do iLab.

Segundo declarações deste responsável do partido, “a primeira edição da conferência marca o arranque do ano autárquico”, com os liberais a anunciarem que pretendem promover “conhecimento e formação em temas-chave da governação local, com especialistas nacionais e internacionais a debater os desafios da própria governação local em si mas também a explorar soluções e ideias para uma gestão mais eficiente e sustentável das autarquias”.

Ao mesmo tempo, a IL diz que a conferência será uma celebração do 25 de Novembro de 1975, uma data pela qual o partido “tem lutado” desde a “fundação” para que a celebração da data “seja assinalada com a devida dignidade, organizando anualmente eventos que preservam a memória coletiva do 25 de Novembro”.

“Este ano tem obviamente um sabor especial por vermos as celebrações entrarem na Assembleia da República, numa sessão solene, que assumimos que é uma conquista destes anos de luta da própria IL contra a desinformação e um passo importante, merecido e justo, para a própria memória histórica do país”, salienta Rui Ribeiro.

Em comunicado, a IL refere que haverá uma intervenção de Rui Rocha, o presidente do partido, na conferência que se realiza no Hotel Crowne Plaza Porto.

No fim da mensagem, Rui Ribeiro refere que espera uma “participação alargada de membros e representantes do partido, bem como da própria sociedade em geral”.