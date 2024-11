A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) anunciou esta quinta-feira o lançamento de uma campanha antitabágica para assinalar o Dia Nacional do Não Fumador, alertando que o cancro do pulmão matou mais de cinco mil pessoas em 2022 em Portugal.

Dados divulgados pela LPCC indicam que Portugal mantém uma alta incidência de cancro do pulmão, com 6.155 novos casos registados em 2022.

“O cancro do pulmão continua a ser responsável pelo maior número de mortes por cancro em Portugal, tendo em 2022 matado 5.077 pessoas”, salientou a liga, ao adiantar que a campanha de sensibilização antitabágica, que se destina a assinalar o Dia Nacional do Não Fumador (17 de novembro), inclui a presença em televisão, rádio e `mupis´.

A iniciativa tem como “objetivo combater o vício do tabaco, eliminando o principal fator de risco para contrair cancro do pulmão, o tipo de cancro que mais mortes causa na Europa e em Portugal”, avançou ainda a LPCC.

Com a assinatura “Da boca para fora é fácil. Da boca para dentro é que são elas”, a campanha inclui imagens que sublinham a importância de cumprir a promessa de deixar de fumar e explicam como a LPCC pode ajudar a cumprir esse objetivo, disponibilizando consultas grátis de cessação tabágica.

“O tabaco é um dos agentes que mais contribui para a degradação e aceleração do envelhecimento do organismo, constituindo ainda o fator de risco comum a quatro das principais doenças crónicas: cancro, doença respiratória crónica, diabetes e doenças cérebro-vasculares”, alertou o presidente da LPCC, citado num comunicado.

De acordo com Vítor Veloso, o vício do tabaco é o maior responsável pelo desenvolvimento do cancro do pulmão, cuja taxa de sobrevivência aos cinco anos é de apenas 15%.