Os utentes dos transportes públicos de Lisboa realizam na sexta-feira uma tribuna pública, com objetivo de discutir os principais problemas que afetam a acessibilidade às infraestruturas, nomeadamente pelas pessoas com mobilidade reduzida, foi divulgado esta quinta-feira.

A iniciativa é organizada pela Comissão de Utentes dos Transportes de Lisboa (CUTL), em conjunto com a Associação Portuguesa de Deficientes, e terá lugar na estação do Cais do Sodré, a partir das 17 horas e 30.

Em declarações à agência Lusa, Miguel Laurito, da CUTL, explicou que a ideia é “recolher as queixas” dos utentes dos transportes públicos da Área Metropolitana de Lisboa e “exigir melhores condições”.

“Existe uma clara falta de acessibilidades públicas na Área Metropolitana. Temos vários obstáculos que limitam o acesso a pessoas com mobilidade mais reduzida”, apontou.

A falta de elevadores e a “avaria constante” das escadas rolantes nas estações do Metropolitano de Lisboa são alguns dos problemas identificados.

“São problemas que criam uma barreira muito difícil de ultrapassar no dia-a-dia por estas pessoas”, alertou.

Miguel Laurito criticou ainda a falta de informação nas diversas estações e a incapacidade de alguns autocarros se adaptarem às limitações dos utentes.

O desenho das paragens é também outros dos pontos negativos apontado pela comissão de utentes.

“Estas limitações afetam não só os utentes que andam de cadeiras de roda, mas também os utentes que transportam um carrinho de bebé, os utentes com deficiência visual, aqueles que já têm dificuldade em caminhar e até mesmo aquele utente que se veja confrontado com a necessidade de subir uma escadaria gigante com as que existem em algumas estações de metro mais profundas”, sublinhou.