Fez campanha ao lado da candidata Kamala Harris e esteve em vários eventos do Partido Democrata. Após a vitória de Donald Trump, a atriz norte-americana Eva Longoria anunciou que vai abandonar os Estados Unidos da América (EUA) e passar a viver entre Espanha e México, de onde o seu marido, José Bastón, é natural. “Sou uma privilegiada. Consigo fugir e ir para outro lugar. Muitos norte-americanos não são tão sortudos. Vão ficar presos neste país distópico”, afirmou.

Numa entrevista à revista Marie Claire, Eva Longoria lembrou que passou “toda a vida de adulta” em Los Angeles, no estado da Califórnia. E sentia que, principalmente desde a pandemia de Covid-19 em 2020, já estava “saturada” de viver na cidade norte-americana. “Parece que este capítulo na minha vida terminou.”

Em relação à política, a atriz norte-americana, que é natural do Texas e que tem raízes mexicanas, recordou a tristeza que sentiu nas eleições presidenciais de 2016, quando Donald Trump venceu pela primeira vez: “Nunca tinha ficado tão deprimida na minha vida. Pensei ‘será que o meu voto realmente conta. Faz a diferença?'”

Antes das eleições de 2016, Eva Longoria disse que estava “convencida” de que Hillary Clinton venceria as eleições. “Acreditava verdadeiramente que a melhor pessoa seria vencedora”, indicou, acrescentando que a vitória de Donald Trump há oito anos lhe mudou a perspetiva sobre política: “A melhor pessoa nem sempre ganha”.

Em 2024, a atriz não ficou tão surpreendida: “A parte mais chocante não é que [Trump] tenha vencido”. É antes, segundo Eva Longoria, que o Presidente eleito seja um “criminoso condenado que vomita ódio” e que esteja no cargo mais elevado dos Estados Unidos da América, um país que classificou como “assustador”, depois da vitória do republicano. “Se ele cumprir as promessas, será um local assustador.”

Mesmo assim, Eva Longoria mantém-se confiante que a “luta” e os valores da campanha Kamala Harris vão “continuar” a evoluir nos próximos tempos.