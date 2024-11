Em atualização

O filho do dono de um restaurante em Issy-les-Moulineaux, nos subúrbios de Paris, fez este sábado “pelo menos quatro funcionários reféns” dentro do estabelecimento, avança a Agence-France Presse, que apurou a informação junto do Corpo de Bombeiros de Paris. O autor do sequestro tem uma arma branca.

Num comunicado publicado nas redes sociais, o restaurante L’Olivier confirmou que “quatro pessoas estão retidas por um homem armado”: “A brigada de intervenção está no local. Não há clientes entre os reféns”.

???? Communiqué sur la situation à Issy-les-Moulineaux : pic.twitter.com/xkXqGDvznZ — Pizzeria L’Olivier (@OlivierPizzeria) November 16, 2024

Ainda não são conhecidas as motivações do autor do sequestro. Por volta das 13h00 deste sábado (menos uma hora em Lisboa), o filho do dono do restaurante trancou-se juntamente com os funcionários. “Um homem armado com uma faca trancou-se no restaurante do seu pai”, informou a polícia parisiense, acrescentando que, naquela altura, não havia clientes dentro do estabelecimento.

No X (antigo Twitter), a polícia de Paris diz que está uma “intervenção” policial em curso. “Deixem as forças de segurança trabalhar.”

Intervention en cours, laissez les forces de sécurité et de secours travailller https://t.co/oKpj5KwFfk — Préfecture de Police (@prefpolice) November 16, 2024

A polícia já montou um perímetro de segurança em redor de restaurante italiano L’Olivier, que se localiza na rua Ernest-Renan, em Issy-les-Moulineaux.