A Estrada Nacional 125, no Algarve, está interdita ao trânsito na zona de Luz de Tavira, devido a inundações causadas pela chuva durante a noite e madrugada deste sábado, segundo a Proteção Civil.

Além disso, a linha ferroviária do Algarve está interdita na zona da Fuzeta (Olhão) devido ao descarrilamento de uma composição, causado por pedras na linha, arrastadas pelas chuvas. À Rádio Observador, fonte dos bombeiros de Olhão, avança que o acidente não provocou feridos. “A via ficou inundada e houve descarrilamento”, mas não há registo de feridos.

Entre as 00h00 e as 08h00, a “meteorologia adversa” foi responsável por 45 ocorrências nas regiões do Alentejo e, principalmente, Algarve, disse à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), salientando que não houve vitimas nem danos pessoais.

As principais consequências do mau tempo foram 17 quedas de árvores, 21 inundações, seis limpezas de via (arrastamento de inertes para a via pública) e um movimento de massa (deslizamento de terra ou pedras).

Estiveram envolvidos nas operações de limpeza, remoção de detritos e contenção de danos 133 operacionais e 60 meios terrestres.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) pôs novamente este sábado os distritos de Faro e Beja sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, pontualmente fortes e que poderão ser acompanhados de trovoadas e granizo, um alerta que vigora até às 13h00.