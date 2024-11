Oito pessoas morreram e 17 ficaram feridas num ataque levado a cabo este sábado por um aluno numa universidade na cidade de Yixing, na China. Segundo a polícia local, citada na CNN Internacional, o jovem esfaqueou os colegas depois de chumbar num exame.

“Por volta das 18h30 de 16 de novembro de 2024, ocorreu um incidente de esfaqueamento que resultou em vítimas no Instituto Vocacional de Artes e Tecnologia de Wuxi, na cidade de Yixing, provocando oito mortes e 17 feridos. O suspeito foi detido no local”, avançou a polícia em comunicado.

As autoridades avançaram ainda que o ataque foi motivado por o aluno ter “chumbado num exame, não ter recebido o certificado de licenciatura e estar insatisfeito com a remuneração do estágio”.