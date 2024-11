O Presidente da República descreveu Portugal como um país que se destaca no contexto mundial por estar bem, politicamente estável, com contas certas e que vai crescer 2%, num discurso em Quito, no Equador.

Marcelo Rebelo de Sousa falava perante uma centena de portugueses e lusodescendentes, num hotel em Quito, último ponto do seu programa no Equador, depois de ter participado na 29.ª Cimeira Ibero-Americana, em Cuenca, entre quinta e sexta-feira.

“Quero dizer-vos Portugal está bem, num mundo que não está bem, numa Europa com complicações, numa América Latina com complicações”, declarou.

O chefe de Estado acrescentou que “Portugal está politicamente estável, Portugal está com as contas do Estado certas, Portugal está a crescer este ano, e vai crescer 2%“.

“Portugal está a continuar a crescer no turismo, acaba de bater o recorde de receitas do turismo. Portugal continua a crescer em investimento. Mas queremos mais, queremos mais. E convosco vamos mais longe”, concluiu, dirigindo-se aos emigrantes portugueses e lusodescendentes.

Depois deste encontro, em que também esteve o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, o Presidente da República seguiu para o aeroporto, para viajar de regresso a Portugal, onde chegará no domingo.

No cenário macroeconómico incluído na proposta de Orçamento para 2025, o Governo PSD/CDS-PP prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 1,8% em 2024 e 2,1% em 2025 e que a taxa de inflação diminua para 2,6% neste ano e 2,3% no próximo.

Quanto ao saldo entre receitas e despesas, o executivo pretende alcançar excedentes orçamentais de 0,4% neste ano e de 0,3% no próximo ano. Relativamente ao rácio da dívida pública, o Governo estima a sua redução para 95,9% do PIB em 2024 e para 93,3% em 2025.

Neste momento, prossegue a discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2025. O encerramento e a votação final global estão marcados para 29 de novembro.