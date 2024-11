Uma mulher foi este sábado resgatada depois de ter caído na ribeira de Alfandanga, em Olhão, uma das zonas mais afetadas pela chuva intensa que caiu no Algarve nas últimas 24 horas, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

A fonte adiantou à Lusa que a mulher foi resgatada por populares, tendo depois sido socorrida pela ambulância de suporte de vida de Tavira do Instituto Nacional de Emergência Médica e transportada para a Unidade Local de Saúde do Algarve.

Segundo a mesma fonte, na sexta-feira, dois idosos de nacionalidade francesa ficaram desalojados em Castro Marim, devido ao mau tempo, tendo já sido realojados numa unidade hoteleira pela autarquia.

Já em Tavira, duas pessoas tiveram de ser resgatadas, também na sexta-feira, devido à chuva intensa, uma de dentro de uma viatura na Ribeira do Almargem e outra de uma habitação na Asseca, informou o município.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em comunicado, a autarquia do distrito de Faro adianta ter tido diversas solicitações de apoio aos Bombeiros Municipais e que, após triagem, foi dada resposta a 20 pedidos, tendo ainda sido efetuados dois salvamentos de animais.

Segundo fonte do Comando Sub-regional do Algarve, desde as 00h00 de sexta-feira que foram registadas no Algarve 148 ocorrências, que envolveram 441 operacionais e 178 meios terrestres.

Os concelhos mais afetados pelo mau tempo e onde se registou o maior número de ocorrências foram os de Olhão e Tavira, no sotavento (este) algarvio.

Apesar de a situação estar mais normalizada este sábado, os bombeiros continuam a ter de acorrer a diversas situações, sendo que às 11h30 ainda estavam ativas 14 ocorrências, a maioria nestes concelhos.

Em Tavira, foram ainda realizadas limpezas de vias em diferentes áreas do território, com principal incidência na cidade e nas freguesias de Santa Catarina da Fonte do Bispo, Luz de Tavira e Santo Estêvão.

Segundo a autarquia, foi também necessário proceder à remoção de escombros por quedas de muros, situação que estava a afetar a circulação em algumas vias.

Há registo de diversas embarcações afetadas e à deriva, que estão a ser alvo de intervenção por parte da Autoridade Marítima, tendo sido necessário cancelar as carreiras fluviais para a Ilha de Tavira.

A Estrada Nacional 125, no Algarve, ainda está interdita ao trânsito na zona de Luz de Tavira, sendo as alternativas para a circulação automóvel a Estrada do Meio e a Estrada da Sinagoga.

Além disso, a linha ferroviária do Algarve mantém-se interdita na zona da Fuseta (Olhão) devido ao descarrilamento de uma composição, causado por pedras na linha, arrastadas pelas chuvas.

Em Tavira, encontram-se ainda interditas a Estrada Municipal 514-2, na Ponte de São Domingos, no sítio da Asseca e a Estrada Nacional 397, entre Tavira e Cachopo, acrescentou fonte do Comando Sub-regional do Algarve.

Já no concelho de Olhão está interdita a circulação na Estrada Municipal 516-2, entre Moncarapacho e Alfandanga.

Este sábado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) pôs novamente os distritos de Faro e Beja sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, pontualmente fortes e que poderão ser acompanhados de trovoadas e granizo, um alerta que vigora até às 13h00.