Mais equilibrado era impossível. Apesar do domínio do Benfica na modalidade, que culminou com a conquista dos últimos cinco Campeonatos, o Sporting tem aumentado o investimento no voleibol e, ao longo do último ano, começou a aproximar-se do rival. Isso ficou patente na última final da Liga e na conquista da Taça de Portugal na última época, prolongando-se para o início de 2024/25 com os leões a erguerem a Taça Ibérica e a Supertaça frente às águias. Contudo, a experiência dos encarnados tem surgido nos momentos chave e nas alturas em que os detalhes ganham particular importância.

Os dois candidatos a conquistar as provas nacionais na presente temporada voltaram a encontrar-se este sábado, desta feita no Pavilhão da Luz e na oitava jornada do Campeonato Nacional. O Benfica entrou na partida a atravessar o melhor momento da temporada, com seis vitórias consecutivas e a liderança isolada da Liga. Já o Sporting procurava dar seguimento a uma temporada que começou forte, mas teve pelo caminho um desaire em casa do Sp. Espinho, que lhe valeu a queda para o segundo lugar.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“As duas equipas estão numa boa fase e mais estabilizadas. Já começámos a fazer uma avaliação do modelo de jogo do Sporting. Temos acompanhado o que eles têm feito, e estão mais estáveis, tal como nós. Também vêm de uma jornada europeia. As duas equipas estão com uma rotina mais ou menos parecida e a expectativa é de um jogo equilibrado. Precisamos de jogar bem, porque eles têm mostrado força nesse início de campeonato. Vamos tentar ganhar e ficar duas vitórias à frente deles na luta pelo objetivo de garantir o primeiro ou o segundo lugar da fase regular, sendo que o primeiro é melhor”, assumiu Marcel Matz, técnico das águias, na antevisão à partida.

“Estes são os jogos que os jogadores mais anseiam, um jogo grande e de resultado bem mais imprevisível do que acontecia nos últimos tempos. Já demos provas do que somos capazes e acreditamos que é perfeitamente possível jogar olhos nos olhos e tentar a vitória para alcançar o primeiro lugar. Seja qual for o resultado, o caminho está traçado e ainda estamos em novembro. Interessa-nos como começa, como se trabalha até ao final e, depois, como acaba”, disse, por sua vez, João Coelho, o treinador leonino.

Assim, a partida até começou para o Sporting, mas o Benfica acabou por conseguir virar o marcador numa fase precoce e assumiu o comando da partida, levando Coelho a solicitar o seu time-out quando o resultado já se encontrava em 14-7. A equipa ainda conseguiu responder, mas não conseguiu contrariar a supremacia encarnada, que fechou o set em 25-13. Contudo, no segundo parcial, os papéis inverteram-se e foi a vez do conjunto de Alvalade aproveitar os erros no serviço dos encarnados para assumir a dianteira do encontro. Já na parte final do set, Ivo Casas teve de ser suturado no sobrolho depois de ter levado uma cotovelada do colega Felipe Banderò e, sem o líbero, a equipa não se encontrou e permitiu o empate (21-25).

No terceiro set, o equilíbrio continuou a imperar e, depois de um parcial de 6-6 na fase inicial, o Sporting destoou na frente e chegou ao 6-11 com Martin Licek em grande no serviço. Já depois de Matz ter solicitado um desconto de tempo, os leões continuaram imperáveis e nem o regresso de Casas impediu novo parcial de 0-5 com Kelton Tavares a servir. O Benfica ainda reduziu a desvantagem para cinco pontos (17-22), mas Jan Galabov fechou o parcial (19-25).

A jogar em casa e em desvantagem na partida, o Benfica entrou melhor no quarto set e adiantou-se nna fase inicial, mas o Sporting nunca perdeu a liderança de vista e acabou por empatar o parcial (11-11). A partir daí, os leões revelaram-se mais fortes a defender e a atacar e, com Edson Valencia a brilhar no serviço e junto à rede, chegaram à parte final do quarto set confortavelmente em vantagem (13-17). Contudo, as águias recuperaram e relançar o encontro (21-22). Na parte final, os encarnados anularam dois match points do rival e completaram mesmo a reviravolta no marcador, mas o ponto acabou por ser revertido. A servir para fechar a partida, o Sporting não desperdiçou e voltou a vencer no Pavilhão da Luz seis anos depois (24-26). Mais do que isso, os leões são agora líderes com mais um ponto que o Benfica e venceram sete dos últimos dez dérbis.