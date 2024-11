A obra “Comedian”, do italiano Maurizio Cattelan, que consiste numa banana presa a uma parede com fita adesiva, vai a leilão na quinta-feira em Nova Iorque, com uma estimativa de licitação a partir de um milhão de dólares.

De acordo com a leiloeira Sotheby’s, este é o primeiro leilão da provocadora e célebre obra do artista italiano Maurizio Cattelan, apresentada pela primeira vez em 2019 na feira Art Basel, em Miami, nos Estados Unidos.

Sobre o leilão na próxima semana, a leiloeira revelou que a obra terá uma licitação base a partir de um milhão de dólares (cerca de 948 mil euros).

“A obra está acompanhada de um certificado de autenticidade assinado pelo artista”, lê-se na página da Sotheby’s dedicada ao lote de venda.

Desde que foi exibida pela primeira vez em 2019 no contexto de uma feira, e vendida por cerca de 120.000 dólares, “Comedian” transformou-se num acontecimento global que teve um enorme impacto “na consciência cultural contemporânea”, refere a leiloeira em comunicado.

Simultaneamente ridicularizada e elogiada, a obra levou a uma reflexão, entre críticos de arte, artistas e público, sobre o valor da arte contemporânea, mas também foi comida — a banana -, pelo menos em duas ocasiões.

Em 2019, “Comedian” foi o primeiro trabalho de Maurizio Cattelan a figurar numa feira de arte em mais de 15 anos.

Nascido em Pádua em 1960, Cattelan vive e trabalha em Nova Iorque, tendo alcançado notoriedade com “A Nona Hora”, uma estátua de cera do Papa João Paulo II atingido por um meteorito, exibida em 1999 na Kunsthalle Basel.

Entre outras obras de destaque, Catellan substituiu, em 2016, uma sanita do museu Guggenheim com uma réplica de ouro, disponível ao público.

A propósito do leilão, a Sotheby’s explicou que a obra “Comedian” esteve em exibição no final de outubro em Nova Iorque, tem andado em digressão mundial por locais como Londres, Paris, Milão, Dubai, Tóquio e Los Angeles, antes de regressar àquela cidade norte-americana para ser licitada.