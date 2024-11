O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, apelou este domingo à contenção por parte das autoridades moçambicanas e pediu que seja possível a “expressão das diversas opiniões”.

“Um apelo à calma, um apelo àquilo que é a expressão das diversas opiniões, das diversas posições e que se façam pacificamente“, disse António Guterres, em conferência de imprensa na cidade brasileira do Rio de Janeiro, questionado pela imprensa portuguesa.

O secretário-geral da ONU, que se encontra no Rio de Janeiro para participar na cimeira de líderes do G20, grupo das 20 maiores economias do mundo, deixou ainda um desejo para que “as autoridades tenham também a contenção necessária para garantir que os problemas de Moçambique sejam resolvidos em paz”.

Guterres frisou ainda que o “respeito pelo funcionamento das instituições” deve ser preservado.

No sábado, a plataforma eleitoral Decide estimou que 22 pessoas morreram, mais de metade em Maputo, em três dias de manifestações de contestação aos resultados das eleições gerais moçambicanas de 09 de outubro, além de 23 baleados e 80 detidos.

Moçambique viveu sexta-feira o terceiro dia da denominada “terceira fase” da quarta etapa de paralisações e manifestações de contestação dos resultados eleitorais convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, que nega a vitória de Daniel Chapo, apoiado pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo, no poder), com 70,67% dos votos.

Segundo a CNE, Mondlane ficou em segundo lugar, com 20,32%, mas este afirmou não reconhecer os resultados, que ainda têm de ser validados e proclamados pelo Conselho Constitucional, que não tem prazos para esse efeito e ainda está a analisar o contencioso.

Após protestos nas ruas que paralisaram o país nos dias 21, 24 e 25 de outubro, Mondlane convocou novamente a população para uma paralisação geral de sete dias, desde 31 de outubro, com protestos nacionais e uma manifestação concentrada em Maputo na quinta-feira, 07 de novembro, que provocou o caos na capital, com diversas barricadas, pneus em chamas e disparos de tiros e gás lacrimogéneo pela polícia, durante todo o dia, para dispersar.