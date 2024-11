O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, pediu para que as Forças Armadas se preparem para o cenário de uma guerra, noticia a agência Reuters e a agência sul-coreana Yonhap. O norte-coreano apelou também a que se desenvolva o poderio nuclear do país “sem limites”.

Num encontro com soldados na sexta-feira, que apenas foi noticiado este domingo, Kim Jong-un culpou os Estados Unidos e o Ocidente por colocarem a península da Coreia na “pior fase da história”, daí ter ordenado que as Forças Armadas reforçassem as suas capacidades militares.

Segundo a agência Yonhap, o líder norte-coreano estabeleceu um “slogan militar” para “concentrar todos os esforços nas preparações de uma guerra pelas Forças Armadas, em conformidade com os requisitos da revolução e da presente situação”.

A mensagem de Kim Jong-un foi transmitida no dia em que se realizou o fórum trilateral entre os Estados Unidos da América, a Coreia do Sul e o Japão. Surge também numa altura em que o Ocidente tem condenado o envio de tropas norte-coreanas para, alegadamente, combaterem na guerra da Ucrânia.