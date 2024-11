Podia ser o ponto alto da carreira para um, podia ser a conclusão perfeita do melhor ano da carreira do outro. Taylor Fritz e Jannik Sinner enfrentavam-se na final do ATP Finals, no último jogo do circuito em 2024, e discutiam um troféu que nenhum dos dois havia conquistado — no fim, sem espaço para grandes surpresas, o italiano fez xeque-mate e carimbou o capítulo final de um ano de sonho.

Na reedição da recente final do US Open, onde Jannik Sinner também derrotou Taylor Fritz, o italiano voltou a vencer o norte-americano em dois sets (6-4, 6-4). Em Turim, a jogar em casa e com um apoio muito audível nas bancadas da Inalpi Arena, o jovem tenista demonstrou superioridade logo no primeiro set apesar do claro equilíbrio e subsistia a ideia de que tudo o que Fritz fazia bem, Sinner fazia melhor. No segundo, apesar de o norte-americano até ter começado a ganhar, o número 1 do ranking não abriu a porta a grandes indecisões e fechou a final, tornando-se o primeiro italiano de sempre a ganhar o troféu.

The golden boy of Italian tennis????????❤️@janniksin storms to the Nitto ATP Finals title on home soil without dropping a set!#NittoATPFinals pic.twitter.com/daStXeoicf — ATP Tour (@atptour) November 17, 2024

O italiano de 23 anos, que consolidou assim a liderança do ranking ATP, derrotou Taylor Fritz depois de já ter vencido Alex de Minaur, o próprio Fritz e Daniil Medvedev na fase de grupos e eliminado Casper Ruud nas meias-finais. Já o norte-americano, que nunca tinha chegado à final do ATP Finals, também derrotou De Minaur e Medvedev na fase de grupos, para além de ter perdido com o próprio Sinner, e afastou Alexander Zverev nas meias-finais.

Com a vitória deste domingo, para além de ter conquistado o ATP Finals pela primeira vez, Jannik Sinner vingou-se da desilusão de há um ano, quando perdeu a final para Novak Djokovic em dois sets — sendo que, na altura, o tenista sérvio revalidou o título depois de já o ter alcançado também em 2022. O italiano juntou o último Masters do ano ao Open da Austrália e ao US Open, para além de ter chegado às meias-finais de Roland Garros e de ter conquistado outros sete títulos, e fechou da melhor maneira aquele que foi indubitavelmente o ano mais importante da carreira até agora.

Não é possível esquecer, porém, que este também foi o ano em que Jannik Sinner foi e é o protagonista de um escândalo de doping que ainda não está decidido. A Agência Mundial Antidoping colocou um recurso face à decisão de não sancionar o italiano depois de este ter testado positivo para doping duas vezes, o Tribunal Arbitral do Desporto ainda não decidiu e o tenista, já durante esta semana, mostrou-se “positivo em relação ao resultado”.

Listen to the ROAR ????

Look at the SCENES ???? Sinner Mania is in full effect!!! ????????#NittoATPFinals | @janniksin pic.twitter.com/VsRqJDCaFH — ATP Tour (@atptour) November 17, 2024

“É fantástico. Foi uma semana fantástica para mim. É o primeiro troféu que conquisto em Itália e isso significa muito para mim. Estou muito feliz com isso. É algo muito, muito especial. Tentei perceber o que funciona melhor com cada adversário, tentei jogar o meu melhor ténis. Foi essa a chave. Foi um torneio muito bem conseguido da minha parte. Houve alturas em que não podia mesmo ter jogado melhor”, começou por dizer o italiano, sendo que este foi o primeiro ATP Finals desde 2001 a não contar com Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic, já que o sérvio não marcou presença devido a lesão a abriu a porta à presença de De Minaur.

“Taylor, quero dar-te os parabéns por mais uma semana incrível. Foste muito consistente ao longo da temporada. Tu e a tua equipa trabalharam muito para estar nesta posição. Continua, estás no caminho certo”, acrescentou Jannik Sinner, que se tornou o primeiro desde Ivan Lendl, em 1986, a ganhar a competição sem perder qualquer set, o primeiro tenista nascido no século XXI a conquistar o troféu e ainda o primeiro desde Andy Murray, em 2016, a vencer em casa.

Com a conclusão do ATP Finals, também o ranking ficou absolutamente fechado até ao final de 2024. Jannik Sinner é o óbvio líder, seguido de Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, e a verdade é que muito mudou desde há um ano: Taylor Fritz foi mesmo quem mais subiu, de 10.º para quarto, enquanto que Hubert Hurkacz deu o maior trambolhão, de nono para 16.º. Novak Djokovic é atualmente 7.º do ranking ATP, entre Casper Ruud e Andrey Rublev, e o top 10 encerra com Alex de Minaur e Grigor Dimitrov.

Jannik Sinner hugging his loved ones after winning the ATP Finals in Turin. It’s one thing to make history. It’s another to do it in front of everyone who loves you. Beautiful moment. ???????????? pic.twitter.com/KE6jc1QlI0 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 17, 2024