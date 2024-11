Alexandra Leitão acusa o Governo de “eleitoralismo” por querer aumentar o Complemento Solidário para Idosos (CSI) em detrimento de um aumento permanente de pensões, medida defendida pelo PS. A líder parlamentar socialista descreve o bónus nas pensões mais baixas, proposto pelo Executivo de Luís Montenegro, enquanto “único”, “discricionário” e de “cariz eleitoralista”.

“Quando é que iriam dar [este bónus]? Em setembro, durante o Pontal, para se fazer sentir em cima das eleições autárquicas, em outubro?”, questiona a socialista em declarações à Rádio Observador, no programa Explicador, em que participou com Hugo Soares, líder parlamentar do PSD. “Acho francamente que estamos no limiar de uma demagogia na qual nós não embarcamos”, acrescentou a deputada socialista.

Alexandra Leitão acusa ainda a AD de, nos últimos dias, ter optado por uma “manobra de chantagem bastante pueril e pouco edificante“. “Veio com uma proposta de redução de 2% do IRC em vez de 1%. Cada ponto percentual de descida do IRC custa ao país 330 milhões de euros. Este valor é bem menor do que os 275 milhões euros anuais que custa o que estamos a propor para fazer um aumento de pensões que dê previsibilidade aos pensionistas”, defendeu ainda, recordando que o PS “fez seis aumentos desta natureza nos oito anos em que governou e mesmo assim a sustentabilidade da Segurança Social aumentou em cerca de 40 anos nesse período”.

“Pelas contas que temos e pelas contas que fizemos demonstramos que esta medida não coloca em causa a sustentabilidade da Segurança Social. É uma medida que dá uma permanência e uma previsibilidade aos aposentados em relação ao aumento das pensões”, garante ainda.

Hugo Soares lembra que se vivem “tempos de grande mutação”

No debate com a socialista, Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, disse não ter dúvidas de que a medida do PS fosse “mais previsível”e de que “se o Governo tivesse a possibilidade de hoje garantir essa previsibilidade, o faria”. Aponta, no entanto, para os “tempos de grande mutação” que se vivem no mundo. “Acabámos de eleger um novo presidente dos EUA e temos uma crise política e económica na Alemanha. Temos duas guerras em curso, uma à porta da Europa e outra dentro”.

“O Governo quer dizer aos pensionistas, aos que têm pensões mais baixas, que vamos aumentar as pensões no próximo ano nos termos da lei. Esse aumento está garantido como não podia deixar de ser”, afirma o social-democrata. “Vamos aumentar ou continuar a aumentar o CSI e o Governo compromete-se com os pensionistas, caso a execução orçamental corra como o Governo prevê que corra, poder pagar um bónus complementar de valor mais alto, do que aquele que agora o PS quer disponibilizar para um aumento permanente”, acrescenta.

Hugo Soares critica ainda o aumento defendido pelo PS, apontando-lhe duas consequências. “A primeira é tornar este aumento permanente em despesa permanente. Isto devia ser feito com outra cautela e outra responsabilidade. Outro é que não equaciona a possibilidade de, eventualmente, alguma coisa correr mal no próximo ano”, nota.

“Os portugueses não estão na disponibilidade de ter um governo ou um partido da oposição que prometa tudo, isso aconteceu no passado e é preciso dar confiança aos nosso pensionistas. Aumento das pensões sim, havendo a possibilidade de o país o fazer como aumento extraordinário num pagamento suplementar. Esta é uma posição mais sensata, mais responsável”, garante o líder parlamentar, que insiste: “O Governo está a ser mais prudente.”

Um “bónus que só se sente uma vez” ou uma medida “menos responsável”?

Hugo Soares recorda que a AD assumiu “de forma humilde e genuína, ainda em campanha, a necessidade de se reconciliar com os pensionistas, havendo consciência de que muitos pensionistas estavam zangados com o PSD”. “Quando chegámos ao Governo, uma das medidas foi aumentar o CSI, as prestações sociais de pessoas que trabalharam uma vida toda e que têm pensões absolutamente baixas”, acrescenta.

“Esta proposta do PS, faço justiça, cabe dentro daquilo que é o excedente orçamental para o próximo ano, cabe efetivamente na margem da negociação do IRS Jovem. É mais previsível e mais justa, mas menos responsável“, assegura o social-democrata.

Em resposta, Alexandra Leitão rejeita que a medida seja menos responsável. “Os últimos oito anos demonstraram um compromisso do PS com essa matéria”, lembra, garantido que “não só o valor previsto de custo desta medida, não foi contestado, como permite manter a previsão de excedente de 0,3% para 2025”.

“É eleitoralismo essa coisa do bónus, porque uma coisa permanente, é algo que as pessoas podem sentir e que se sente a partir de janeiro e todos os meses. O bónus só se sente uma vez“, repete.

Ainda sobre as 2.161 propostas de alteração ao OE que os partidos entregaram na Assembleia da República, os dois líderes parlamentares concordam que este processo orçamental deve ser revisto após a aprovação final do orçamento para o ano que vem. “O PS foi o partido que apresentou menos propostas — 44 apenas — estamos perante um processo cada vez mais complexo e que será útil rever no futuro”, ressalva a socialista.

Já Soares acusa os partidos da oposição de utilizarem o OE “para marcar posições políticas” e de apresentarem “propostas requentadíssimas, que apresentam todos os anos”.