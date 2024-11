Alan Jones, um antigo treinador de râguebi que se tornou apresentador de rádio na Austrália, foi acusado de vários crimes de natureza sexual, informou esta segunda-feira a polícia.

Os inspetores de uma brigada especializada no combate aos abusos de menores detiveram o homem de 83 anos durante uma operação de busca a um luxuoso apartamento no porto de Sydney.

De acordo com a polícia do estado de Nova Gales do Sul (sudeste), Alan Jones foi acusado de 24 crimes cometidos contra oito vítimas entre 2001 e 2019, 11 dos quais constituíram agressão indecente agravada.

“O acusado conhecia alguns deles pessoalmente. Alguns deles profissionalmente”, disse o comandante da polícia criminal de Nova Gales do Sul, Michael Fitzgerald, aos jornalistas.

A vítima mais nova tinha 17 anos à data, acrescentou Fitzgerald.

O comissário explicou que a autoridade que Jones exercia sobre várias das alegadas vítimas estava enquadrada numa relação de “contratos de trabalho”, ou seja, num ambiente onde os jovens trabalhavam para o influente radialista.

A polícia indicou que Jones ficará em liberdade provisória até 18 de dezembro, data em que deve comparecer perante um tribunal da capital de Nova Gales do Sul.

Alan Jones foi professor em escolas privadas australianas na década de 1960 e ganhou destaque ao treinar a seleção masculina de râguebi na década de 1980, levando os ‘wallabies’ a uma rara série de vitórias contra os grandes rivais Inglaterra, País de Gales, Irlanda e Escócia.

Mas foi a carreira como apresentador de um programa de rádio e, mais tarde, de programas de televisão na cadeia Sky News, que terminou em 2021, que cimentou a influência de Jones na vida pública na Austrália.

Os jornais Sydney Morning Herald e The Age avançaram em dezembro que Jones tinha usado a sua posição de poder desde a década de 1960, primeiro como professor e depois como apresentador de rádio, para alegadamente se aproveitar de vários jovens.

Em 2005, um tribunal australiano concluiu que o radialista tinha incitado ao ódio contra os australianos de origem libanesa, provocando tumultos em Sydney.

Ao longo da carreira, o conservador Alan Jones fez várias tentativas falhadas para conquistar um lugar no parlamento da Austrália.