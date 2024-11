Fernando Madureira e a mulher Sandra Madureira foram expulsos de sócios do FC Porto, por decisão unânime do Conselho Fiscal e Disciplinar do clube, avança o Jornal de Notícias.

A sanção é aplicada devido ao envolvimento do casal nos acontecimentos da Assembleia Geral Extraordinária do FC Porto, no dia 13 de novembro de 2023, e vai visar igualmente Vítor Catão e Vítor “Aleixo” Oliveira, arguidos da Operação Pretoriano. Fernado Saúl, outro arguido do processo, será suspenso por 45 dias.

De acordo com o JN, todos os sócios expulsos vão recorrer da decisão.

Fernando Madureira, principal arguido da Operação Pretoriano, está em prisão preventiva desde janeiro.