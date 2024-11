Oito soldados foram mortos e sete polícias sequestrados em dois ataques no noroeste do Paquistão, um dos quais foi reivindicado pelos talibãs paquistaneses, informaram esta terça-feira as autoridades do país.

Na noite de segunda-feira, “homens armados atacaram um posto de controlo fronteiriço na região de Tirah”, na província montanhosa de Khyber-Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão, disse à agência de notícias France-Presse (AFP) um oficial dos serviços de informação do Paquistão, que não foi identificado.

“As trocas de tiros entre as duas partes duraram várias horas”, acrescentou a mesma fonte, dando conta de “oito soldados mortos” e “nove atacantes mortos e outros sete feridos”.

O movimento talibã paquistanês, o Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), treinado para o combate no Afeganistão e que afirma ter a mesma ideologia dos talibãs, que regressaram ao poder em Cabul desde 2021, assumiu a responsabilidade pelo ataque.

Num comunicado de imprensa, o TTP afirmou ter respondido a uma operação das forças de segurança contra um dos seus combatentes.

Num ataque separado e até agora não reivindicado, “sete agentes da polícia foram raptados e levados para um destino desconhecido“, disse à AFP um responsável da polícia que não quis ser identificado.

“Homens armados cercaram um posto de controlo policial na região de Bannu”, também em Khyber-Pakhtunkhwa, “e apreenderam armas policiais”, acrescentou.

Um segundo polícia, Muhammad Zia ud-Din, confirmou à agência de notícias o rapto dos sete agentes policiais.

O Paquistão tem sido palco este ano de um aumento dos ataques de rebeldes, nomeadamente nas províncias do Baluchistão e de Khyber Pakhtunkhwa, ambas junto da fronteira com o Afeganistão.

Islamabade alega que o TTP utiliza zonas afegãs para efetuar ataques no seu território. No entanto, o governo afegão dos talibãs nega as acusações.

Em 6 de novembro, pelo menos cinco insurgentes e quatro elementos das Forças de Segurança paquistanesas morreram após um confronto armado na área de Karama, na terião de Waziristão do Sul.

No final de outubro, oito pessoas, incluindo seis membros das forças de segurança, foram mortas num ataque suicida perto de um posto de controlo da polícia e do exército na mesma província de Khyber Pakhtunkhwa. O ataque foi reivindicado por um outro grupo, até então não conhecido.

A 25 de outubro, dez polícias paquistaneses foram mortos num ataque a um posto de controlo de segurança reivindicado pelo TTP.

No final de setembro, uma caravana de embaixadores, incluindo diplomatas portugueses, foi alvo de uma explosão no vale de Swat, em Khyber Pakhtunkhwa. Na altura, o TTP afirmou não ter qualquer ligação com o atentado.