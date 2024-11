O presidente da região separatista georgiana da Abecásia, Aslan Bzhania, apresentou esta terça-feira a demissão, algo que tinha sido exigido por opositores que há dias protestavam contra um acordo de investimento com a Rússia.

“A fim de manter a estabilidade e a ordem constitucional no país (…) renuncio ao cargo”, escreveu Bzhania, numa carta dirigida ao líder do Parlamento da Abecásia e divulgada pelo gabinete de imprensa da presidência.

A demissão resulta de um acordo alcançado esta madrugada entre o governo e a oposição, que inclui a saída dos manifestantes que tinham ocupado vários edifícios governamentais.

Os manifestantes já abandonaram esta a praça em frente à administração presidencial da Abecásia, avançou a agência de notícias estatal russa Ria Novosti.

O vice-presidente da Abecásia, Badra Gunba, servirá como presidente interino antes das próximas eleições, que serão antecipadas, disse o líder do parlamento local, citado pela agência de notícias estatal russa Tass.

Na segunda-feira, os opositores da Abecásia tinham ocupado um edifício governamental que alberga cinco ministérios, depois de já na sexta-feira terem tomado os principais edifícios governamentais da república separatista.

O edifício ocupado esta manhã alberga os Ministérios das Finanças, da Economia, da Cultura, da Agricultura e dos Negócios Estrangeiros, cujos funcionários foram impedidos de entrar nos gabinetes.

O ministro da Justiça da Abecásia, Anri Bartsits, acusou os serviços secretos ocidentais de financiarem organizações não-governamentais para “desestabilizar a situação, criar o caos e uma imagem negativa” da república separatista.

Pelo menos oito pessoas ficaram feridas em incidentes na sexta-feira durante as ocupações.

A ação da oposição foi feita em protesto contra uma lei que permite às empresas russas investir no território do Mar Negro.

Os incidentes ocorreram depois de o parlamento ter recusado, como exigido pela oposição, retirar a ratificação do acordo assinado com a Rússia em 30 de outubro da ordem do dia.

Em setembro, foi divulgado que a Rússia suspendeu os subsídios à Abecásia, o que levou a oposição a afirmar que o acordo de investimento com Moscovo era o resultado de pressões.

A porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, disse na sexta-feira que Moscovo estava a acompanhar “com preocupação os acontecimentos na vizinha e amiga Abecásia”.

A Abecásia, uma faixa de território costeiro junto ao Mar Negro no noroeste da Geórgia com cerca de 240 mil habitantes, declarou a independência em 1999, e acolhe um contingente militar russo.

Ao contrário da generalidade da comunidade internacional, Moscovo reconheceu a independência da Abecásia logo após a guerra com a Geórgia pelo controlo da também separatista Ossétia do Sul, um passo apoiado apenas por Nicarágua, Venezuela, Síria e Nauru.